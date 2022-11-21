Путин: уровень самообеспечения России мясом превысил показатели доктрины и составил 100,8%

Уровень самообеспечения России мясом превысил показатели доктрины и составил 100,8%, по молоку показатели оказались ниже планируемых, заявил глава государства Владимир Путин на мероприятии по вопросам российской селекции и генетики.

Уровень самообеспечения по мясной продукции, в соответствии с доктриной продовольственной безопасности, должен быть не менее 85%, отметил Путин.

«А в этом году мы уже добились 100,8%. И это, безусловно, показательный, хороший результат, с чем я всех, кто работает по этому направлению, поздравляю», — цитирует президента РИА Новости.

При этом уровень самообеспечения по молоку и молочным продуктам составил 84,3%, хотя задача была чуть выше — под 90%, отметил он.

«Но если говорить о том, что у нас очень хорошие и, я бы сказал, без всякого преувеличения, союзнические отношения с Белоруссией по всем направлениям, то вот эта часть в значительной степени закрывается поставками из Белоруссии», — сказал он.

Как отмечал глава государства, все меры, нацеленные на поддержку агропромышленного комплекса страны, сработали.