Товарооборот России и КНР в 2022 году превысит $180 млрд
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«В этом году, я считаю, торгово-экономическое сотрудничество выйдет на качественно новый уровень, и товарооборот установит новый рекорд. В прошлом году у нас товарооборот составлял где-то $140 млрд. А в этом году эта цифра, думаю, будет больше $180 млрд», — цитирует его ТАСС.
Дипломат добавил, что бизнесмены двух государств тесно взаимодействуют и продвигают новые проекты в торгово-экономической сфере.
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