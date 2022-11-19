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Товарооборот России и КНР в 2022 году превысит $180 млрд

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Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что товарооборот России и КНР в 2022 году превысит $180 млрд.
Товарооборот России и КНР в 2022 году превысит $180 млрд
  • AP
  • © VCG

«В этом году, я считаю, торгово-экономическое сотрудничество выйдет на качественно новый уровень, и товарооборот установит новый рекорд. В прошлом году у нас товарооборот составлял где-то $140 млрд. А в этом году эта цифра, думаю, будет больше $180 млрд», — цитирует его ТАСС.

Дипломат добавил, что бизнесмены двух государств тесно взаимодействуют и продвигают новые проекты в торгово-экономической сфере. 

Ранее президент России Владимир Путин призвал переходить на расчёты в нацвалютах в торговле с Китаем и Монголией.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал преимущества депозита в юанях.

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