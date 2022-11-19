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«Росатом» сообщил о начале строительства второго энергоблока АЭС в Египте

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Строительство второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» началось в Египте. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома».
«Росатом» сообщил о начале строительства второго энергоблока АЭС в Египте
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Запуск АЭС будет играть важнейшую роль в социально-экономической и технологической жизни Египта и даст толчок для постепенного перехода промышленности и экономики страны к низкоуглеродным источникам», — приводит РИА Новости слова гендиректора «Росатома» Алексея Лихачёва.

По его словам, строительство энергообъекта создаст прочный фундамент для уверенного и устойчивого развития Египта на десятилетия вперёд.

В августе Венгрия выдала разрешение на строительство «Росатомом» двух новых блоков АЭС в городе Пакш по российским технологиям. Запуск двух новых энергоблоков АЭС в Венгрии запланирован на 2030 год.

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