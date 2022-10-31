В Египте «Росатому» выдали лицензию на строительство второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало «Росатому» лицензию на строительство второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

«Совет директоров ENRRA под председательством Сами Шаабана согласился выдать разрешение на строительство второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», — говорится в заявлении.

Уточняется, что управление провело ряд проверок на строительном объекте, наиболее масштабная состоялась с 23 по 27 октября.

В августе Венгрия выдала разрешение на строительство «Росатомом» двух новых блоков АЭС в городе Пакш по российским технологиям, запуск двух новых энергоблоков АЭС в Венгрии запланирован на 2030 год.