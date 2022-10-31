Узнать больше

В Египте «Росатому» выдали лицензию на строительство второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

Короткая ссылка
Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало «Росатому» лицензию на строительство второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа».
В Египте «Росатому» выдали лицензию на строительство второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

«Совет директоров ENRRA под председательством Сами Шаабана согласился выдать разрешение на строительство второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», — говорится в заявлении.

Уточняется, что управление провело ряд проверок на строительном объекте, наиболее масштабная состоялась с 23 по 27 октября.

В августе Венгрия выдала разрешение на строительство «Росатомом» двух новых блоков АЭС в городе Пакш по российским технологиям, запуск двух новых энергоблоков АЭС в Венгрии запланирован на 2030 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить