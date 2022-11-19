«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 41,6 млн кубометров на 19 ноября
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Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,6 млн куб. м на 19 ноября», — цитирует его агентство.
Куприянов добавил, что заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена.
Ранее в «Газпроме» сообщили, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обострили ситуацию на энергорынке.