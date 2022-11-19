«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 41,6 млн кубометров на 19 ноября

«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме — 41,6 млн куб. м по состоянию на 19 ноября. Топливо транспортируется через станцию «Суджа».

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,6 млн куб. м на 19 ноября», — цитирует его агентство.

Куприянов добавил, что заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обострили ситуацию на энергорынке.