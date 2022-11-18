Узнать больше

Минэнерго: Турция завершила укладку труб в рамках проекта по добыче газа в Чёрном море

Короткая ссылка
Турция завершила укладку труб на суше и под водой в рамках проекта по добыче газа на месторождении Сакарья в Чёрном море.
Минэнерго: Турция завершила укладку труб в рамках проекта по добыче газа в Чёрном море
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Дёнмез.

«Завершена укладка труб на суше и в море для добычи черноморского газа», — цитирует его ТАСС.

Ранее Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

По его словам, центр распределения газа в Турции будет создан в европейской части страны.

Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара предпринимает шаги для преобразования Турции в энергетический центр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить