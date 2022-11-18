Минэнерго: Турция завершила укладку труб в рамках проекта по добыче газа в Чёрном море
- РИА Новости
Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Дёнмез.
«Завершена укладка труб на суше и в море для добычи черноморского газа», — цитирует его ТАСС.
Ранее Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.
По его словам, центр распределения газа в Турции будет создан в европейской части страны.
Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара предпринимает шаги для преобразования Турции в энергетический центр.