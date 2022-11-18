Московская фабрика «8 Марта» запустила производство мебели для медучреждений
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Об этом сообщает телеканал «360».
По его словам, первая партия из 130 кресел-кроватей, предназначенных для тех, кто ухаживает за больными, уже доставлена в частную клинику.
«В ближайшее время будет выпущено ещё более 500 единиц различной мебели, в том числе запустится производство диванов для нужд больниц», — уточнил Овчинский.
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