Московская фабрика «8 Марта» запустила производство мебели для медучреждений

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что столичная фабрика «8 Марта» начала производить специальную мягкую мебель для медицинских учреждений.

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, первая партия из 130 кресел-кроватей, предназначенных для тех, кто ухаживает за больными, уже доставлена в частную клинику.

«В ближайшее время будет выпущено ещё более 500 единиц различной мебели, в том числе запустится производство диванов для нужд больниц», — уточнил Овчинский.

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