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Московская фабрика «8 Марта» запустила производство мебели для медучреждений

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что столичная фабрика «8 Марта» начала производить специальную мягкую мебель для медицинских учреждений.
Московская фабрика «8 Марта» запустила производство мебели для медучреждений
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, первая партия из 130 кресел-кроватей, предназначенных для тех, кто ухаживает за больными, уже доставлена в частную клинику.

«В ближайшее время будет выпущено ещё более 500 единиц различной мебели, в том числе запустится производство диванов для нужд больниц», — уточнил Овчинский.

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