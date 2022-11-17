Focus: более 300 тысяч предприятий Германии оказались на грани банкротства

Свыше 300 тыс. предприятий в ФРГ оказались на грани разорения, следует из данных информационной системы Crif.

Как сообщает Focus, число кандидатов в банкроты в стране выросло на 15,6% по сравнению с показателями за март.

«Высокие затраты на энергию, существующие проблемы в цепочках поставок и инфляция создают вызовы для многих компаний», — приводит издание слова управляющего директора Crif Germany Франка Шляйна.

По его словам, потребители сейчас предпочитают экономить средства, что не могло не сказаться на финансовом положении бизнеса.

Всего в стране ожидается порядка 14,5 тыс. заявлений компаний о банкротстве до конца года.

По данным Bloomberg, половина крупнейших компаний Германии была вынуждена сократить производство в связи с глобальным экономическим кризисом, это может привести к потерям в немецкой экономике в размере $85 млрд в год.

Ранее министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах не исключил, что в стране могут закрыться некоторые больницы в связи с ростом инфляции и энергетическим кризисом.