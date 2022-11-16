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Глава ВТО заявила о риске рецессии в некоторых «ключевых странах»

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Несколько крупных экономик мира сталкиваются с реальным риском рецессии на фоне ситуации на Украине и роста цен на продовольствие и энергоносители.

Об этом на полях саммита G20 заявила генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

«Возможно, это произойдёт не везде, но несколько ключевых стран сталкиваются с риском скатывания в рецессию», — цитирует её ТАСС.

Ранее Еврокомиссия спрогнозировала, что в конце года большинство государств — членов Евросоюза вступят в рецессию.

Европейская комиссия также ухудшила прогноз роста экономики еврозоны на следующий год до 0,3%. В июле прогноз был 1,4%.

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