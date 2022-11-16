Аналитик Антонов предупредил о колебании рубля в период до конца года

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предупредил о колебании рубля за оставшиеся до конца года полтора месяца.

В комментарии агентству «Прайм» он отметил, что валюту поддерживает продажа валютной выручки экспортёрами, и на её размер влияют цены на нефть.

«Ожидается, что в рамках ОПЕК+ будет принято решение сократить квоты на добычу нефти, чтобы поддержать текущие цены на нефть», — сказал аналитик.

Он также напомнил, что Россия не намерена поставлять сырьё странам, которые поддержат введение «потолочных» цен на топливо. По словам Антонова, на фоне этого цена на нефть может вырасти до $150 за баррель.

Кроме того, влияние окажет и заседание ФРС США 14 декабря.

Доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов ранее спрогнозировал курс доллара в районе 70—75 рублей в 2023 году.