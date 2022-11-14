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Экономист Смирнов спрогнозировал курс доллара в районе 70—75 рублей в 2023 году

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Доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов спрогнозировал курс доллара в районе 70—75 рублей в 2023 году.
Экономист Смирнов спрогнозировал курс доллара в районе 70—75 рублей в 2023 году
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru он отметил, что, как ожидается, ВВП и частное потребление в России в 2022 году снизятся, но это не будет существенным для валютного курса, так как сохранится разрыв между экспортом и импортом.

«В 2023 году можно будет наблюдать сокращение этого разрыва (незначительное, поскольку нет оснований для масштабного роста импорта), но вряд ли это существенно изменит соотношение между парой рубль — доллар» и валютный курс в течение следующего года будет находиться в диапазоне 70—75 рублей за доллар», — считает Смирнов.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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