Узнать больше

Правительство России решило не вводить экспортные пошлины на уголь с января

Короткая ссылка
Правительство России решило не вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь с января 2023 года.
Правительство России решило не вводить экспортные пошлины на уголь с января
  • РИА Новости

Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы Минфина Алексей Сазанов.

«Мы решили, что НДПИ достаточно, дальше будем мониторить ситуацию в I квартале», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает вопрос введения экспортных пошлин на уголь.

Замминистра энергетики Сергей Мочальников сообщил, что объёмы добычи угля в России за восемь месяцев текущего года упали менее чем на 1%.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить