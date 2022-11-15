Правительство России решило не вводить экспортные пошлины на уголь с января

Правительство России решило не вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь с января 2023 года.

Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы Минфина Алексей Сазанов.

«Мы решили, что НДПИ достаточно, дальше будем мониторить ситуацию в I квартале», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает вопрос введения экспортных пошлин на уголь.

Замминистра энергетики Сергей Мочальников сообщил, что объёмы добычи угля в России за восемь месяцев текущего года упали менее чем на 1%.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.