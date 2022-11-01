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Правительство России прорабатывает вопрос введения экспортных пошлин на уголь

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Правительство России прорабатывает вопрос введения экспортных пошлин на уголь.
Правительство России прорабатывает вопрос введения экспортных пошлин на уголь
  • РИА Новости

Об этом сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов.

«В части угля действительно, мы видим, есть определённые риски, поэтому вопрос о введении экспортных пошлин на уголь и ценах отсечения, при которых они будут взиматься, сейчас дополнительно прорабатывается на уровне правительства», — приводит его слова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продумать общие планы по вывозу угля для экспорта в восточном направлении.

Замглавы российского Минэнерго Сергей Мочальников сообщил, что объёмы добычи угля в России за восемь месяцев текущего года упали менее чем на 1%.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

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