Правительство России прорабатывает вопрос введения экспортных пошлин на уголь.

Об этом сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов.

«В части угля действительно, мы видим, есть определённые риски, поэтому вопрос о введении экспортных пошлин на уголь и ценах отсечения, при которых они будут взиматься, сейчас дополнительно прорабатывается на уровне правительства», — приводит его слова ТАСС.

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