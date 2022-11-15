Белоусов заявил, что ЕС остаётся крупнейшим торговым партнёром России

Евросоюз остаётся для России крупнейшим торговым партнёром. Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Евросоюз был и остаётся до сих пор крупнейшим нашим внешнеторговым партнёром», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на пленарной сессии Транспортной недели.

На втором месте, подчеркнул Белоусов, находится Китай.

Ранее сообщалось, что шесть стран Евросоюза в июне восстановили показатели торговли с Россией до уровня февраля 2022 года.

Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, западные санкции привели к тому, что у России появился новый важнейший торговый партнёр в лице Китая.