Белоусов заявил, что ЕС остаётся крупнейшим торговым партнёром России
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«Евросоюз был и остаётся до сих пор крупнейшим нашим внешнеторговым партнёром», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на пленарной сессии Транспортной недели.
На втором месте, подчеркнул Белоусов, находится Китай.
Ранее сообщалось, что шесть стран Евросоюза в июне восстановили показатели торговли с Россией до уровня февраля 2022 года.
Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, западные санкции привели к тому, что у России появился новый важнейший торговый партнёр в лице Китая.