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DWN: санкции обеспечили России нового торгового партнёра в лице Китая

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Западные санкции привели к тому, что у России появился новый важнейший торговый партнёр в лице Китая. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
DWN: санкции обеспечили России нового торгового партнёра в лице Китая
  • Gettyimages.ru

«Китай стал самым большим экспортёром в Россию, в то время как российская торговля с Европой резко сократилась», — говорится в сообщении.

Антироссийские санкции привели к тому, что объём грузовых перевозок в самом большом российском порту в Санкт-Петербурге сократился на 85% по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, ЕС экспортировал в Россию на 43% меньше продукции, чем за тот же период в 2021 году.

В то же время, экспорт из Китая этим летом вырос на 23%, в результате чего КНР обогнал Европу. По официальным китайским данным, объём торговли с Россией в октябре увеличился в годовом исчислении до 35%.

Подробнее — в статье ИноТВ.

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