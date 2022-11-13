DWN: санкции обеспечили России нового торгового партнёра в лице Китая

Западные санкции привели к тому, что у России появился новый важнейший торговый партнёр в лице Китая. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Китай стал самым большим экспортёром в Россию, в то время как российская торговля с Европой резко сократилась», — говорится в сообщении.

Антироссийские санкции привели к тому, что объём грузовых перевозок в самом большом российском порту в Санкт-Петербурге сократился на 85% по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, ЕС экспортировал в Россию на 43% меньше продукции, чем за тот же период в 2021 году.

В то же время, экспорт из Китая этим летом вырос на 23%, в результате чего КНР обогнал Европу. По официальным китайским данным, объём торговли с Россией в октябре увеличился в годовом исчислении до 35%.

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