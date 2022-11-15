В технополисе «Москва» наладили выпуск лабораторных приборов из российских комплектующих

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что завод «Протон», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», начал выпуск лабораторных приборов полностью из российских комплектующих.

Об этом пишет kp.ru.

Речь о разработке, которая используется в конструкции контурографов — специальных измерительных устройств для контроля контура и шероховатости поверхностей, объяснил Овчинский.

«Ранее использовались иностранные высокотехнологичные датчики. Теперь контурографы полностью состоят из российских комплектующих, которые не уступают импортным по характеристикам и не увеличивают конечную цену оборудования», — цитирует главу департамента издание «Вести Подмосковья».

Ежегодно заказы на оборудование поступают примерно от 30 российских предприятий. Контурографы заказывают научные лаборатории, нефтегазовые и ядерные предприятия, заводы.

Ранее сообщалось, что российские компании представят оборудование и технологии для импортозамещения в целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) на выставке PulpFor в Санкт-Петербурге.