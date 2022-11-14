В Петербурге представят импортозамещающие технологии в целлюлозно-бумажной промышленности

Российские компании представят оборудование и технологии для импортозамещения в целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) на выставке PulpFor в Санкт-Петербурге.

«Более 90 участников из регионов России и дружественных стран представят технологии для развития целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг для оптимального замещения ушедших с российского рынка западных компаний на выставке PulpFor в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Среди производителей оборудования и услуг будут представители из разных регионов России, в выставке также примут участие специалисты из Белоруссии и Китая.

Участники выставки представят решения и возможности для бесперебойных поставок продукции, сервисного и гарантийного обслуживания оборудования, а также обеспечения технологической независимости российских целлюлозно-бумажных предприятий.

Кроме того, на PulpFor планируется обсудить дорожную карту целлюлозно-бумажной промышленности на 2023 год, вопросы экспортного потенциала отрасли, технологической эффективности ЦБП, экологии, переподготовки кадров и работы индустрии в системе экономики замкнутого цикла, пишет агентство.

Выставка пройдёт 15—17 ноября в КВЦ Экспофорум в Санкт-Петербурге.