Минфин рассмотрит переход на новые котировки нефти Urals

Минфин в 2023 году продолжит использовать котировку нефти Urals при расчёте экспортной пошлины и налогов на добычу сырья, но рассмотрит возможность перехода на другие котировки.

«Минфин совместно с Минэнерго, МЭР и нефтяными компаниями в первом квартале следующего года обсудит целесообразность перехода на использование других котировок», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Минфине подчеркнули, что приоритетом их работы является сохранность и стабильность налоговых и таможенных доходов.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.