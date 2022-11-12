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Новак провёл совещание по поводу мер поддержки нефтяной отрасли в условиях давления

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Вице-премьер России Александр Новак провёл совещание в координационном центре при правительстве, на котором обсудили меры поддержки нефтяной отрасли в связи с возможными последствиями от введения эмбарго на российские энергоносители.
Новак провёл совещание по поводу мер поддержки нефтяной отрасли в условиях давления
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«Страны G7 и ЕС 5 декабря планируют ввести запрет на услуги по морской перевозке сырой нефти из России, а с 5 февраля 2023 года — российских нефтепродуктов в случае продажи её выше установленной предельной цены», — напомнил кабмин.

В связи с этим в правительстве проведена работа по созданию информационно-аналитических ресурсов и разработан бизнес-процесс, который описывает развитие четырёх основных направлений: мониторинг нефтяной, газовой, угольной отрасли и рынка нефтепродуктов.

2 ноября в аналитической компании Vortexa заявили, что Россия в октябре стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав по этому показателю Саудовскую Аравию и Ирак.

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