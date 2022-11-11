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Глава Сбербанка Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для экономики России

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Глава Сбербанка Герман Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики.
Глава Сбербанка Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для экономики России
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Мы делали оценку критического курса рубля для экономики. До курса 50 (рублей за доллар. — RT) нет ни одной убыточной отрасли. Поэтому 50 рублей за доллар — это такая переломная величина, после которой начинаются действительно проблемы в ряде отраслей», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Он ранее отметил, что текущий курс доллара никого «не убивает», у экспортёров сохраняется высокая прибыль.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что ожидается постепенное ослабление курса рубля к 2025 году — с 68,1 до 72,2 рубля за доллар.

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