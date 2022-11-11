Глава Сбербанка Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для экономики России

Глава Сбербанка Герман Греф назвал курс 50 рублей за доллар критическим для российской экономики.

«Мы делали оценку критического курса рубля для экономики. До курса 50 (рублей за доллар. — RT) нет ни одной убыточной отрасли. Поэтому 50 рублей за доллар — это такая переломная величина, после которой начинаются действительно проблемы в ряде отраслей», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Он ранее отметил, что текущий курс доллара никого «не убивает», у экспортёров сохраняется высокая прибыль.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что ожидается постепенное ослабление курса рубля к 2025 году — с 68,1 до 72,2 рубля за доллар.