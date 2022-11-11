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Глава Сбербанка Греф заявил, что текущий курс доллара никого «не убивает»

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Глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что текущий курс доллара никого «не убивает», у экспортёров сохраняется высокая прибыль.
Глава Сбербанка Греф заявил, что текущий курс доллара никого «не убивает»
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает», — цитирует его ТАСС.

Греф отметил, что экспортёры «хорошо зарабатывают сейчас». При этом он признал, что экспортёры «хотели бы иметь ещё более высокую прибыль, чем они имеют».

По словам главы Сбербанка, нет ни одной убыточной отрасли.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что ожидается постепенное ослабление курса рубля к 2025 году — с 68,1 до 72,2 рубля за доллар.

Министр отметил, что реальный эффективный курс рубля останется стабильным, но на 10—15% крепче, чем в среднем за 2016—2021 годы.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал в беседе с RT, как будут меняться курсы валют в ближайшее время.

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