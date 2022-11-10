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ФТС: объём параллельного импорта в Россию по итогам года может превысить $15 млрд

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Объем параллельного импорта в Россию по итогам 2022 года может превысить $15 млрд. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.
ФТС: объём параллельного импорта в Россию по итогам года может превысить $15 млрд
  • РИА Новости

«Осторожный прогноз к концу года — это более $15 млрд и более 2 млн т, можно так оценить», — приводит его слова ТАСС.

Давыдов отметил, что объём параллельного импорта, по данным на конец октября, составляет $12,6 млрд и 1,6 млн т.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

Позднее Министерство промышленности и торговли России утвердило изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.

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