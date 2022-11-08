Чавушоглу: в предложенном Россией проекте газового хаба нет угроз и рисков

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит угроз и рисков по предложенному Россией проекту газового хаба.

«Что касается проекта газового хаба, то я не вижу здесь угроз и рисков… Мы сегодня снизили зависимость от российского газа с 60 до 44%, так как есть возможности с диверсификацией. В принципе мы уже стали хабом, мы уже играем роль центра, Турция стала важным актором», — передаёт его слова РИА Новости.

Он добавил, что целью данного предложения являются европейские рынки.

31 октября президент России Владимир Путин объяснил выбор Турции как газового хаба.

Кроме того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция закончит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Чёрного моря в ноябре текущего года.