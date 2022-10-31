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Путин объяснил выбор Турции как газового хаба

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Президент России Владимир Путин объяснил выбор Турции как газового хаба.

«Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок, в данном случае, в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнёрами очень сложно», — сказал он.

Как отметил Путин, желающих приобрести российский газ много.

«Это вполне реалистичный проект и мы довольно быстро сможем это сделать. Желающих заключить контракты будет достаточно, в этом нет никаких сомнений», — добавил российский лидер.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

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