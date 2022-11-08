Глава Банка России Набиуллина заявила, что жёсткий вариант прогноза ЦБ стал реальнее
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Глава ЦБ заявила, что в течение последних месяцев ситуация и баланс рисков для глобальной экономики несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то в сторону более жёсткого варианта развития ситуации.
При этом она отметила, что базовый сценарий по-прежнему остаётся наиболее вероятным.
«Базовый сценарий... мы считаем его гораздо более вероятным, чем альтернативные сценарии», — цитирует её Интерфакс.
Также Набиуллина во время выступления на совместном заседании комитетов Госдумы призвала не недооценивать влияние санкций на российскую и мировую экономику.