Глава Банка России Набиуллина заявила, что жёсткий вариант прогноза ЦБ стал реальнее

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что жёсткий вариант прогноза Центробанка стал реальнее.

Глава ЦБ заявила, что в течение последних месяцев ситуация и баланс рисков для глобальной экономики несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то в сторону более жёсткого варианта развития ситуации.

При этом она отметила, что базовый сценарий по-прежнему остаётся наиболее вероятным.

«Базовый сценарий... мы считаем его гораздо более вероятным, чем альтернативные сценарии», — цитирует её Интерфакс.

Также Набиуллина во время выступления на совместном заседании комитетов Госдумы призвала не недооценивать влияние санкций на российскую и мировую экономику.