В Турции заявили о возможном усилении «Турецкого потока» дополнительным трубопроводом

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын допустил возможность строительства ещё одного трубопровода для усиления «Турецкого потока». Об этом сообщает телеканал Habertürk.

«Сейчас существует «Турецкий поток», его можно ещё немного усилить и сделать ещё один трубопровод, и тогда может возникнуть совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг», — цитирует его ТАСС.

По его словам, необходимо думать с перспективой на ближайшие 5—10 лет.

«Если это произойдёт, то, другими словами, Турция станет не просто страной — транзитёром газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где определяется рынок газа, где определяются газовые поставки», — подчеркнул Калын.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.