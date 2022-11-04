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В Турции заявили о возможном усилении «Турецкого потока» дополнительным трубопроводом

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын допустил возможность строительства ещё одного трубопровода для усиления «Турецкого потока». Об этом сообщает телеканал Habertürk.
В Турции заявили о возможном усилении «Турецкого потока» дополнительным трубопроводом
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«Сейчас существует «Турецкий поток», его можно ещё немного усилить и сделать ещё один трубопровод, и тогда может возникнуть совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг», — цитирует его ТАСС.

По его словам, необходимо думать с перспективой на ближайшие 5—10 лет.

«Если это произойдёт, то, другими словами, Турция станет не просто страной — транзитёром газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где определяется рынок газа, где определяются газовые поставки», — подчеркнул Калын.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.

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