Эрдоган назвал возможное место для размещения газового хаба
- AP
«По месту, скорей всего, самое удобное, по предварительным оценкам, это Тракья. Сейчас наше Минэнерго ведёт соответствующую работу с российскими партнёрами», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.