Эрдоган назвал возможное место для размещения газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber заявил, что местом газового хаба, предложенного президентом России Владимиром Путиным, будет, скорее всего, Тракья.

«По месту, скорей всего, самое удобное, по предварительным оценкам, это Тракья. Сейчас наше Минэнерго ведёт соответствующую работу с российскими партнёрами», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.