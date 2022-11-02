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Эрдоган назвал возможное место для размещения газового хаба

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber заявил, что местом газового хаба, предложенного президентом России Владимиром Путиным, будет, скорее всего, Тракья.
Эрдоган назвал возможное место для размещения газового хаба
  • AP

«По месту, скорей всего, самое удобное, по предварительным оценкам, это Тракья. Сейчас наше Минэнерго ведёт соответствующую работу с российскими партнёрами», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.

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