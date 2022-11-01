Аналитик Юшков высказался о перспективах Турции как газового хаба
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«Россия рассматривает турецкий хаб как часть изменения стратегии продажи газа», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, идея стратегически основана на убеждении, что через несколько лет, когда будет создан такой хаб, спрос на российское сырьё в Евросоюзе сохранится.
Как добавил Юшков, проект носит комплексный характер.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.
Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.