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Посол Ерхов: Россия и Турция на экспертном уровне обсуждают проект газового хаба

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Российская и турецкая стороны обсуждают вопрос создания газового хаба на экспертном уровне.
Посол Ерхов: Россия и Турция на экспертном уровне обсуждают проект газового хаба
  • Legion-Media

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.

«Насколько я понимаю, наши страны сейчас обсуждают этот вопрос на экспертном уровне. Конечно, здесь очень важны детали. Мы будем проинформированы, как только будут достигнуты договорённости», — заявил он в интервью турецкой газете Dünya.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

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