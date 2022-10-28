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NI: доминирование доллара в долгосрочной перспективе оказалось под вопросом

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Доминирование доллара в мире в долгосрочной перспективе оказалось под вопросом. Об этом написал автор The National Interest Кристиан Уитон.
NI: доминирование доллара в долгосрочной перспективе оказалось под вопросом
  • Gettyimages.ru
  • © Future Publishing

По его словам, ряду стран, в том числе России, Китаю, Саудовской Аравии, Ирану и КНДР, не нравится власть, которую США имеют благодаря обладанию высшей резервной валютой.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал протекционизм Запада причиной сложной ситуации в мировой экономике.

Президент России Владимир Путин заявил, что, используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею международных финансовых резервов.

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