В ЦБ допустили возможность отмены рекомендации банкам отказаться от выплаты дивидендов

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина допустила возможность отмены рекомендации для банков об отказе выплаты дивидендов в 2023 году.

«Мы будем дополнительно рассматривать, нужно ли эту рекомендацию сохранять на будущее. Может быть, в этом не будет такой целесообразности, как в этом году», — цитирует её ТАСС.

Ранее правительство России утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости экономики страны на фоне внешнего давления.

Так, в апреле Центробанк рекомендовал организациям отказаться от выплаты дивидендов в 2022 году.