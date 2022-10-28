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В ЦБ допустили возможность отмены рекомендации банкам отказаться от выплаты дивидендов

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Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина допустила возможность отмены рекомендации для банков об отказе выплаты дивидендов в 2023 году.
В ЦБ допустили возможность отмены рекомендации банкам отказаться от выплаты дивидендов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы будем дополнительно рассматривать, нужно ли эту рекомендацию сохранять на будущее. Может быть, в этом не будет такой целесообразности, как в этом году», — цитирует её ТАСС.

Ранее правительство России утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости экономики страны на фоне внешнего давления.

Так, в апреле Центробанк рекомендовал организациям отказаться от выплаты дивидендов в 2022 году.

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