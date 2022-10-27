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Михельсон заявил о готовности «Арктик СПГ — 2» более чем на 70%

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Глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил, что проект «Арктик СПГ — 2» готов более чем на 70%.
Михельсон заявил о готовности «Арктик СПГ — 2» более чем на 70%
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Как он подчеркнул, выступая в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума, «НОВАТЭК» планирует запустить проект в установленные сроки.

«Крупнейшим СПГ-проектом в мире из вводимых в ближайшие годы станет «Арктик СПГ — 2», он готов где-то на 70%. Планируем запустить его в установленный срок», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что компания «НОВАТЭК» намерена заказать у турецкой компании Karpowership плавучую электростанцию с целью обеспечения энергоснабжения первой линии строящегося завода «Арктик СПГ — 2».

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