Михельсон заявил о готовности «Арктик СПГ — 2» более чем на 70%

Глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил, что проект «Арктик СПГ — 2» готов более чем на 70%.

Как он подчеркнул, выступая в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума, «НОВАТЭК» планирует запустить проект в установленные сроки.

«Крупнейшим СПГ-проектом в мире из вводимых в ближайшие годы станет «Арктик СПГ — 2», он готов где-то на 70%. Планируем запустить его в установленный срок», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что компания «НОВАТЭК» намерена заказать у турецкой компании Karpowership плавучую электростанцию с целью обеспечения энергоснабжения первой линии строящегося завода «Арктик СПГ — 2».