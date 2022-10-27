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Сечин: государства стремятся сохранить суверенитет и отказываются от расчётов в долларах

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Многие государства стремятся сохранить свой суверенитет и отказываются от расчётов в долларах, заявил в ходе Веронского Евразийского экономического форума в Баку глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.
Сечин: государства стремятся сохранить суверенитет и отказываются от расчётов в долларах
  • Gettyimages.ru
  • © Viktoryia Vinnikava / EyeEm

«Мы наблюдаем стремление государств, которые хотят сохранить свой суверенитет, к отказу от расчётов в долларах. Этот процесс запущен, и он необратим», — цитирует его РИА Новости.

Сечин рассказал, что Центробанки стран Азии и Ближнего Востока создают двусторонние линии валютных свопов с намерением укрепления собственных финансовых систем и снижения рисков зависимости от доллара. 

Ранее советник верховного лидера Ирана по международным вопросам, бывший глава иранского МИД Али Акбар Велаяти заявил, что отказ России и Китая от расчётов в долларах является хорошим прогрессом.

Французский экономист, научный советник парижского Центра перспективных исследований и международной информации Мишель Аглиетта ранее высказал мнение, что кризис на Украине подтолкнёт мир к отказу от гегемонии доллара, укрепив позиции юаня на международном уровне.

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