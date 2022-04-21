Экономист Аглиетта: кризис на Украине ускорит потерю долларом гегемонии

Кризис на Украине подтолкнёт мир к отказу от гегемонии доллара, укрепив позиции юаня на международном уровне. Такое мнение выразил французский экономист, научный советник парижского Центра перспективных исследований и международной информации Мишель Аглиетта.

Об этом специалист заявил в беседе с Le Monde.

По его словам, в период с 2001 по 2021 год доля доллара в мировых валютных резервах «снизилась с 70 с небольшим до 59%».

«Вес юаня в них пока ограничен, но он быстро растёт, потому что ряд стран — в особенности азиатских — пытаются уйти из зоны влияния Запада», — отметил Аглиетта.

Он подчеркнул, что события на Украине должны будут ускорить «восхождение юаня на международном уровне и потерю долларом своего главенствующего положения».

Ранее экономист Джамшид Адалатиян заявил, что создание торгового союза с участием России, Китая и Ирана, а также новой мировой валюты может со временем привести к прекращению гегемонии доллара в международной торговле.

Главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама заявил, что отключение России от международной банковской системы SWIFT чревато ослаблением роли доллара в мировых финансах.