Экономист Каракама рассказал об угрозах доллару в связи с отключением России от SWIFT

Отключение России от международной банковской системы SWIFT чревато ослаблением роли доллара в мировых финансах. Об этом в статье для издания JB Press заявил главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама.

«О возможности подключения России к китайской международной межбанковской платежной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары, говорилось с самого начала санкций. Если это войдёт в норму, гегемония доллара даст трещину», — заявил он.

Каракама также выразил уверенность, что Россия сможет со временем адаптироваться к отключению от системы SWIFT.

По его словам, снижение роли доллара в глобальных валютных резервах является долгосрочной тенденцией.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.