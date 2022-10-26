Боррель заявил о необходимости найти новых поставщиков газа для Европы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о снижении зависимости Европы от поставок российского газа и необходимости в поиске других поставщиков.

«Мы достигли сокращения этой зависимости с 40% до 7%... Это заставляет нас искать других поставщиков, делать ставку на неуглеродную энергетику», — цитирует его РИА Новости.

По словам Борреля, в Европе видят эти возможности в Латинской Америке.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал снижение цен на газ в Европе «затишьем перед бурей».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер высказал мнение, что запасы газа в европейских ПХГ к весне 2023 года могут составить всего 5%.