Польский депутат: Запад может прекратить поддержку Украины из-за энергетики

Запад может прекратить поддержку Украины в случае падения температуры в домах, заявил в интервью Interia депутат Сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль.

«Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики Владимира Путина», — сказал Коваль.

По его мнению, Германия и Франция в первую очередь могут развернутся в сторону проблем с энергетикой.

Он отметил, что люди в Европе десятилетия живут в комфорте.

Бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек ранее заявил, что Европа не сможет полностью компенсировать российский газ за счёт других источников.