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В Москве увеличили объёмы производства товаров для школьников

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Столичный производитель и разработчик оборудования «Научные развлечения» увеличил перечень выпускаемой продукции для школьников, заявил глава Департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Владислав Овчинский.
В Москве увеличили объёмы производства товаров для школьников
  • Gettyimages.ru
  • © Compassionate Eye Foundation/Martin Barraud

Об этом сообщает kp.ru.

Компания работает в особой экономической зоне «Технополис «Москва» с 2019 года.

«В этом году «Научные развлечения» разработали восемь новых наборов для домашнего обучения по физике и химии. За всё время работы на предприятии произвели более 220 тыс. образовательных наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок, оборудования для проектной деятельности», —  сказал Овчинский.

По его словам, товары компании используют более чем в 40 тыс. вузов, детсадов, школ и других организаций, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в технополисе «Москва» займутся реализацией студенческих ноу-хау в области микроэлектроники.

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