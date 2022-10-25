В Москве увеличили объёмы производства товаров для школьников
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- © Compassionate Eye Foundation/Martin Barraud
Об этом сообщает kp.ru.
Компания работает в особой экономической зоне «Технополис «Москва» с 2019 года.
«В этом году «Научные развлечения» разработали восемь новых наборов для домашнего обучения по физике и химии. За всё время работы на предприятии произвели более 220 тыс. образовательных наборов, цифровых лабораторий, интерактивных учебных установок, оборудования для проектной деятельности», — сказал Овчинский.
По его словам, товары компании используют более чем в 40 тыс. вузов, детсадов, школ и других организаций, передаёт издание «Вести Подмосковья».
Ранее сообщалось, что в технополисе «Москва» займутся реализацией студенческих ноу-хау в области микроэлектроники.