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В технополисе «Москва» займутся реализацией студенческих ноу-хау в области микроэлектроники

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что компания «Микрон» ОЭЗ «Технополис Москва» займётся изготовлением созданных студентами инновационных разработок в области микроэлектроники.
В технополисе «Москва» займутся реализацией студенческих ноу-хау в области микроэлектроники
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

Таким образом, компания станет первой в России полупроводниковой фабрикой микросхем, которые появятся в формате многопроектных партий (Multi-Project Wafer, MPW). Координацию процессов возьмёт на себя межвузовский центр проектирования МИЭТ.

Такой формат предполагает выпуск микроэлектроники, когда на одной полупроводниковой пластине создают сразу несколько разных интегральных схем.

«Коллективное производство прототипов, опытных образцов и малых серий интегральных микросхем на одной пластине позволяет многократно снизить стоимость необходимых образцов для каждой научной группы», — приводит слова Овчинского телеканал «360».

Ранее сообщалось, что зеленоградский нанотехнологический центр, резидент особой экономической зоны «Технополис Москва», запустил производство импортозамещающей микроэлектроники.

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