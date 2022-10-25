Подмосковье заняло первое место по производству продуктов на основе творога в России
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Московская область за восемь месяцев этого года произвела более 30% от общероссийского объёма продуктов на основе творога», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
На втором месте в рейтинге оказалась Москва, а на третьем — Тюменская область.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Подмосковье будет работать 158 сельскохозяйственных ярмарок в сентябре.