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Подмосковье заняло первое место по производству продуктов на основе творога в России

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За первые восемь месяцев 2022 года в Подмосковье произвели 38,2 тыс. т продуктов на основе творога. По этому показателю регион занял первое место в России.
Подмосковье заняло первое место по производству продуктов на основе творога в России
  • Gettyimages.ru
  • © elenaleonova

Об этом сообщает телеканал «360».

«Московская область за восемь месяцев этого года произвела более 30% от общероссийского объёма продуктов на основе творога», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

На втором месте в рейтинге оказалась Москва, а на третьем — Тюменская область.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Подмосковье будет работать 158 сельскохозяйственных ярмарок в сентябре.

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