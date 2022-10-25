Песков: в Кремле не опасаются, что Турция злоупотребит положением на газовом рынке
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
«Мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим», — заявил Песков в ответ на вопрос о возможных рисках злоупотребления положением на газовом рынке со стороны Турции.
Он отметил, что и российская, и турецкая стороны осознают наличие мировой конъюнктуры на газовом рынке.
«Есть конъюнктура, мировая конъюнктура для торговли газом, и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного», — заключил Песков.
Также Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.