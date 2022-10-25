Узнать больше

Песков: в Кремле не опасаются, что Турция злоупотребит положением на газовом рынке

Короткая ссылка
В Кремле не опасаются, что Турция злоупотребит своим положением на рынке газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: в Кремле не опасаются, что Турция злоупотребит положением на газовом рынке
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим», — заявил Песков в ответ на вопрос о возможных рисках злоупотребления положением на газовом рынке со стороны Турции.

Он отметил, что и российская, и турецкая стороны осознают наличие мировой конъюнктуры на газовом рынке.

«Есть конъюнктура, мировая конъюнктура для торговли газом, и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного», — заключил Песков.

Также Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить