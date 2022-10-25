Песков: в Кремле не опасаются, что Турция злоупотребит положением на газовом рынке

В Кремле не опасаются, что Турция злоупотребит своим положением на рынке газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим», — заявил Песков в ответ на вопрос о возможных рисках злоупотребления положением на газовом рынке со стороны Турции.

Он отметил, что и российская, и турецкая стороны осознают наличие мировой конъюнктуры на газовом рынке.

«Есть конъюнктура, мировая конъюнктура для торговли газом, и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного», — заключил Песков.

Также Песков заявил о проработке проекта по созданию газового хаба в Турции.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.