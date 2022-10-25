Песков заявил о потенциале «Турецкого потока» к расширению при необходимости
- РИА Новости
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Он отметил, что Турция в настоящий момент является одним из крупнейших получателей газа из России.
Песков напомнил, что Россию и Турцию связывает фактически одна из крупнейших газопроводных систем «Турецкий поток».
В Кремле отметили, что газопровод «имеет серьёзный потенциал к расширению при необходимости».
Ранее российский президент Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.
В Кремле сообщили, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позитивно воспринял предложение Путина о газовом хабе в Турции.