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Песков заявил о потенциале «Турецкого потока» к расширению при необходимости

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у газопровода «Турецкий поток» есть серьёзный потенциал к расширению при необходимости.
Песков заявил о потенциале «Турецкого потока» к расширению при необходимости
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Он отметил, что Турция в настоящий момент является одним из крупнейших получателей газа из России.

Песков напомнил, что Россию и Турцию связывает фактически одна из крупнейших газопроводных систем «Турецкий поток».

В Кремле отметили, что газопровод «имеет серьёзный потенциал к расширению при необходимости».

Ранее российский президент Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.

В Кремле сообщили, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позитивно воспринял предложение Путина о газовом хабе в Турции.

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