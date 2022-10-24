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Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что страна хорошо подготовлена к предстоящей зиме

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна хорошо подготовлена к предстоящей зиме.
Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что страна хорошо подготовлена к предстоящей зиме
  • Gettyimages.ru

«Мы хорошо подготовились к предстоящей зиме, наши хранилища почти заполнены. Мы также значительно сократили нашу зависимость от российского газа — с 80% до 50%», — приводит его слова РИА Новости.

В конце сентября министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер заявила, что Австрия ещё зависит от российского газа и не видит варианта установления лимита цен на углеводородное сырьё.

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