Аналитик прокомментировал ситуацию с электроэнергией в ЕС

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник прокомментировал в беседе с RT призыв лидеров государств ЕС создать механизм ограничения цен на газ в электрогенерации в союзе.

По мнению Пасечника, если это предложение касается именно внутренних мер регулирования для европейских энергокомпаний, то для России это не имеет значения.

«Пусть делают, что хотят. Это их внутренняя кухня. Главное, чтобы наш газ не трогали», — заявил аналитик.

Эксперт также подчеркнул, что, несмотря на угрозы Запада ввести потолок цен на российский газ, никакие конкретные действия в этом направлении не предпринимаются.

Ранее лидеры государств Евросоюза призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно создать временный механизм ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в Евросоюзе.

18 октября в ЕК предложили странам Евросоюза сократить потребление газа на 15% до марта 2023 года.