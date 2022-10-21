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Лидеры ЕС призвали создать механизм ограничения цен газа в электрогенерации в союзе

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Лидеры государств Евросоюза призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно создать временный механизм ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в Евросоюзе.

Об этом говорится в заявлении по итогам саммита глав государств ЕС.

«Европейский совет призывает Совет и Комиссию срочно представить конкретные решения по следующим дополнительным мерам... Временный механизм ЕС по ограничению цены газа в генерации электроэнергии», — говорится в документе.

Также премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо рассказ, что Евросоюз рассматривает возможность создания европейского картеля для закупок газа.

Ранее в ЕК предложили странам Евросоюза сократить потребление газа на 15% до марта 2023 года.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT предложение Еврокомиссии странам ЕС сократить ежемесячное потребление газа на 15% до марта 2023 года.

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