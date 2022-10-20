Global Times: европейцы начали понимать, что стали жертвами глобальной стратегии США

Издание Global Times заявляет, что некоторые европейцы уже начали понимать, что в рамках ситуации на Украине они стали жертвами глобальной стратегии Соединённых Штатов.

Как отмечают авторы статьи, в условиях энергетического противостояния с Россией страны ЕС напрасно полагали, что США их спасут — в реальности американский сжиженный газ оказался гораздо дороже, чем трубопроводный от российского «Газпрома».

Более того, прогнозируемая суровая зима, как указывает издание со ссылкой на доклад S&P Global Mobility, может привести к тому, что европейский автопром столкнётся «с сильным давлением» из-за огромных счетов за электроэнергию или даже из-за отключения электричества. В итоге многие компании бегут из Европы в другие страны, в особенности в США.

Авторы статьи отмечают, что совсем недавно крупные автомобильные производители Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW объявили о планах увеличить инвестиции в США.

«Некоторые европейцы, похоже, осознают, что они явно стали жертвами глобальной стратегии США. Европа связана с Соединёнными Штатами в вопросах безопасности и следует за ними. Вашингтон выигрывает от этой ситуации, но Европа в результате сталкивается с трудностями в продвижении региональной интеграции», — отмечается в материале.

Ранее испанское издание Rebelión заявило, что Европу ожидает «немыслимый ужас» из-за зависимости от Соединённых Штатов.