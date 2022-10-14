Rebelión: Европу ждёт «немыслимый ужас» из-за зависимости от США

Европу ожидает «немыслимый ужас» из-за зависимости от Соединённых Штатов, сообщает испанское издание Rebelión.

Отмечается, что ЕС вынуждена сократить инвестиции в социальной сфере и отложить смену энергетической модели в рамках борьбы с изменением климата.

Вашингтон заинтересован в конфликтной ситуации на Украине для восстановления собственной экономики и сохранения мировой гегемонии.

Ранее профессор истории Колумбийского университета Адам Туз заявил, что зима, которую предстоит пережить Европе, будет тяжёлой, однако следующий год может оказаться ещё хуже.