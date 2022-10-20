В Японии сообщили о сокращении товарооборота с Россией на 14,4%

Товарооборот Японии и России сократился на 14,4% в сентябре в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года, следует из статистики японского Минфина.

Как сообщает ТАСС, при этом дефицит в торговле с Россией в Японии вырос по сравнению с прошлым годом на 17% до 82 млрд иен (около $547 млн).

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об увеличении внешнего оборота торговли Москвы со странами Прикаспия почти на 30% в 2021 году.

По его словам, наибольший товарооборот Москвы был достигнут с Казахстаном — $5,7 млрд.

Зампредседателя российского правительства Алексей Оверчук отметил, что товарооборот России и Армении вырос почти в два раза — с $1,35 млрд до $2,6 млрд за несколько лет.