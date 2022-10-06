Внешний оборот торговли Москвы со странами Прикаспия вырос почти на 30% в 2021 году

Внешний оборот торговли Москвы со странами Прикаспия вырос почти на 30% в 2021 году по сравнению с 2020-м, превысив $8 млрд, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

РИА Новости