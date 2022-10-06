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Внешний оборот торговли Москвы со странами Прикаспия вырос почти на 30% в 2021 году

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Внешний оборот торговли Москвы со странами Прикаспия вырос почти на 30% в 2021 году по сравнению с 2020-м, превысив $8 млрд, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Внешний оборот торговли Москвы со странами Прикаспия вырос почти на 30% в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО.

«В текущих условиях одна из приоритетных задач — продолжать укреплять партнёрские отношения со странами «каспийской пятёрки», наращивать торгово-инвестиционные связи, промышленную и высокотехнологичную кооперацию», — отметил Ефимов.

Как уточнил заммэра, в 2021 году наибольший товарооборот Москвы был достигнут с Казахстаном — $5,7 млрд.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.

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