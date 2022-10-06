Внешний оборот торговли Москвы со странами Прикаспия вырос почти на 30% в 2021 году
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО.
«В текущих условиях одна из приоритетных задач — продолжать укреплять партнёрские отношения со странами «каспийской пятёрки», наращивать торгово-инвестиционные связи, промышленную и высокотехнологичную кооперацию», — отметил Ефимов.
Как уточнил заммэра, в 2021 году наибольший товарооборот Москвы был достигнут с Казахстаном — $5,7 млрд.
Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.