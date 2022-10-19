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Эксперт Финансового университета Перов высказался об идее создания газового хаба в Турции

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Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов высказался об идее создания газового хаба в Турции.
Эксперт Финансового университета Перов высказался об идее создания газового хаба в Турции
  • Gettyimages.ru
  • © HHakim

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он напомнил, что планы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по созданию газового хаба имеют давнюю историю.

«Но в этой истории подтекст: изначально Анкара отказалась строить четыре нитки «Турецкого потока» вместо двух», — отметил Перов.

По его словам, у турецкой стороны много планов, в том числе по поставкам в Европу туркменского, иранского и иракского газа.

«Наличие таких планов уже делает Эрдогана достаточно влиятельным игроком, а когда они будут реализовываться — это другой вопрос», — добавил эксперт.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о создании газового хаба.

Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.

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